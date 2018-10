Insetos portadores de doenças invadem casas devido ao calor

Caso insólito acontece depois de ser batido recorde de calor durante verão britânico.

Milhares de joaninhas gigantes invadiram casas no Reino Unido na tentativa de hibernar. O fenómeno aconteceu na sequência das temperaturas sentidas este, que bateu recordes de calor com as temperaturas mais altas desde 1910.

Vários moradores partilharam através das suas redes sociais, imagens dos insetos a andar pelas paredes, portas e janelas de casas.



Os especialistas explicam que estas joaninhas provavelmente são Harlequim, e que por isso podem ser perigosas para os restantes animais da espécie, porque são portadoras de uma doença sexualmente transmissível - Laboulbeniales - segundo avança o jornal The Sun.



Algo semelhante já tinha acontecido na cidade de Lipova, na Roménia, também na sequência de um verão muito quente, em 2014.

As joaninhas Harlequim não são naturais da Europa. No Reino Unido, esta espécie começou a aparecer na região em 2004.



Os insetos deste tipo costumam medir entre sete e oito milímetros e podem ter as asas laranja-amareladas, laranja-avermelhadas, vermelhas ou pretas.