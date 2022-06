Um norte-americano da Carolina do Sul ganhou mais de 95 mil euros na lotaria.Questionado sobre que método usou, o homem explicou que se inspirou num episódio do programa ‘Lottery Changed My Life’, do canal TLC.Assim, gastou 25 dólares (23,6 euros) por semana, durante três meses. Nessa primeira semana ganhou 500 dólares (473 euros), mas na sétima conseguiu levar 100 mil dólares.