'Instagrammer' criticada por apertar testículos a tigres

Uma rapariga tailandesa está a ser fortemente criticada nas redes sociais por defensores dos direitos dos animais, depois de publicar fotografias em pose a apertar os testículos de vários tigres.





Waraschaya 'Khun' Akkarachaiyapas, que responde pelo alter ego de Tiger Linly no Instagram, visitou no último sábado o zoo Tiger Kingdom em Chiang Mai, uma cidade do norte da Tailândia.

O jardim zoológico ganhou fama por permitir aos visitantes afagarem os tigres que estão em cativeiro, quase tão mansos como vulgares gatos domésticos.

Ora, 'Khun' Akkarachaiyapas está a ser criticada por humilhar o animal ao mexer-lhes nas partes íntimas sem que eles reajam de forma violenta, como se não tivessem vontade própria.

A jovem recusou as críticas e, em jeito de defesa, assumiu-se como uma amante dos animais.

Sublinhe-se que os jardins zoológicos tailandeses têm sido acusados por organizações defensoras dos direitos dos animais, por atordoarem ou drogarem os tigres para os turistas tirarem fotografias ao lado deles.

O responsável pelos vigilantes do zoo assegura que a equipa está treinada para acompanhar os visitantes e vigiar a maneira como interagem com os felinos.

"Não permitimos que os turistas agarrem os testículos dos tigres, mas podem tocar-lhes em qualquer parte do corpo, desde que os nossos especialistas estejam presentes", explicou Pirom Cahntama.

O mesmo responsável assegura que os genitais e outros órgãos dos animais são examinados com regularidade para avaliar o seu estado de saúde.