Internautas querem que Jeff Bezos compre quadro da Mona Lisa... para o comer

Uma petição online do site Change.org quer que o CEO da Amazon, Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, compre o quadro da Mona Lisa... para o comer.

Na descrição da petição, que já conta com 655 assinaturas, é possível ler que "ninguém comeu a Mona Lisa e achamos que Jeff Bezos precisa posicionar-se e fazer isto acontecer". Nos comentários, os internautas apelam "sinto que isto é algo que a sociedade precisa ... Jeff, precisamos que faça este sacrifício pela sociedade."

A pintura do Leonardo da Vinci está exposta em permanência no Museu do Louvre, em França e, de acordo com o Daily Star, Jeff Bezos tem posses financeiras que lhe permitam auferir esta obra de arte.

Este apelo surgiu pouco depois do milionário ter dito nas redes sociais que irá fazer uma viagem ao espaço com o irmão a 20 de julho deste ano, naquela que será a primeira viagem tripulada da empresa de Bezos, Blue Origin.