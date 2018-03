Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ioiô encantador de pinguins

Homem que visitava parque marinho conseguiu captar a atenção dos animais.

01:30

Em Tóquio, um homem que visitava um parque marinho conseguiu captar a atenção de vários pinguins com um simples ioiô.



Ao brincar com o objeto, o homem apercebeu-se que à sua frente apareciam cada vez mais pinguins.



O interesse dos animais foi tal que, em certos momentos, eles pareciam acompanhar os movimentos do ioiô amarelo.