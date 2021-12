Italiano tenta usar braço de silicone para se 'vacinar' contra a Covid-19

Um homem italiano com cerca de 50 anos tentou usar um braço falso de silicone para receber a vacina contra a Covid-19 e conseguir o certificado digital - conhecido como 'green pass' - sem ser inoculado. Agora responde por crime de fraude.O plano deste homem da região de Piemonte, no norte de Itália, foi descoberto e terá agora de justificar-se às autoridades. O governador da região de Piemonte diz que "o caso roçaria o ridículo se não estivéssemos a falar de um gesto de enorme gravidade".O homem entrou no centro de vacinação e, após preencher o papel sobre o consentimento na receção da vacina, dobrou a camisola para receber a vacina. A enfermeira não notou no braço de silicone. Mas, quando tocou no 'braço', a mulher acabou por suspeitar e mandar o homem tirar a camisola. Foi aí que se apercebeu da fraude.O italiano ainda tentou enganar a enfermeira para que esta lhe administrasse a vacina naquele braço, mas a mulher recusou. Agora, o homem de 50 anos vai ter de responder às autoridades por crime de fraude.Recorde-se que em Itália o certificado digital é necessário para trabalhar de forma presencial e para entrar em bares, estádios ou restaurantes.