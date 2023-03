"Já não me aguento mais": Mulher que casou com ela mesma pede o divórcio no dia seguinte

Uma mulher que alegadamente casou com ela própria pediu o divórcio depois de passar um dia inteiro com a companhia da mesma.Segundo o Independent, Sofi Maure anunciou o casamento em fevereiro, quando partilhou nas redes sociais fotografias onde aparecia com um longo véu branco e uma tiara de ouro.A jovem de 25 anos, que conta com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, revelou que tinha comprado um vestido de noiva e feito um bolo para celebrar o grande dia."Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. Comprei um vestido de noiva e cozinhei um bolo para me casar", disse a jovem, que contou com o apoio de alguns internautas, enquanto que outros a acusaram que apenas querer "chamar a atenção".Apesar do apoio de alguns seguidores, Sofi começou a questionar o compromisso, apenas um dia depois da crimónia, e referiu que o divórcio era iminente."Estou casada comigo mesma e já não me aguento mais, estou a ver como é faço com a questão do divórcio. Só para me prevenir", revelou nas redes sociais.