Jacaré de três metros ataca e mata cão na Flórida, nos EUA

Um jacaré matou um cão e feriu um homem no dia 9 de junho, na Flórida, nos EUA. Joshua Wells estava a passear um labrador preto chamado Toby, como fazia todos os dias, quando os dois foram atacados pelo animal num parque popular em Tallahassee, na Flórida.



O jacaré, com aproximadamente 3 metros, agarrou o cão pelo pescoço e levou-o para a água, onde o acabou por matar.







As autoridades da vida selvagem do local conseguiram mais tarde localizar o jacaré e encontraram restos mortais do animal.