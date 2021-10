Jacaré é usado como 'arma' em discussão numa praia do Rio de Janeiro. Veja as imagens

O momento aconteceu na praia da Macumba, na Zona Oeste da cidade brasileira do Rio de Janeiro, onde dois homens aparecem a discutir perto de um jacaré até que, em determinado momento, um dos homens pega no animal e usa-o como arma, com a boca apontada para o oponente como uma forma de o ameaçar, avançou a CNN.



A pessoa que sai de casa com um jacaré ela tá afim de briga mesmo pic.twitter.com/3LxqaO3618 — Junior Rocha (@ojuninrocha) October 23, 2021

As imagens parecem saídas de um filme de comédia, mas a cena é real e o vídeo insólito viralizou rapidamente nas redes sociais.

Ainda não se sabe o que terá motivo a discussão entre os dois homens.



Quanto ao jacaré, este acabou por ser capturado e devolvido ao habitat natural no Parque Natural Municipal de Marapendi, segundo informou o corpo de bombeiro.

Suspeita-se que o animal tenha chegado à praia devido às cheias que aconteceram nos canais de Marapendi e das Taxas.