Japão quer jovens a beber mais álcool

O governo do Japão lançou um concurso nacional de incentivo ao consumo de álcool entre os jovens, após quebra das receitas fiscais resultantes da venda daqueles produtos.A campanha "Sake Viva!", em curso até ao próximo dia 9 de setembro, apela aos jovens entre os 20 e os 39 anos que apresentem propostas que ajudem a revitalizar o consumo das bebidas alcoólicas, cujo receita diminuiu após a pandemia do coronavírus, revela o The Guardian.De acordo com o Japan Times, citado pelo diário britânico, o país asiático sofreu a maior queda nas receitas do imposto sobre o álcool em 31 anos e o declínio do consumo de bebidas alcoólicas foi particularmente acentuado na cerveja."Como o trabalho a partir de casa deu alguns passos em frente, durante a crise do Covid-19, muitas pessoas podem ter vindo a questionar se precisam de manter o hábito de beber com os colegas para aprofundar a comunicação", revelou ao jornal um funcionário da Agência Nacional de Impostos do Japão.

O Ministério da Saúde do Japão pede que esta campanha incentive os jovens a consumirem apenas a "quantidade apropriada de álcool", prossegue o The Guardian.





Os finalistas do concurso serão convidados para uma cerimónia de entrega de prémios, em Tóquio, a 10 de novembro, e o governo apoiará a comercialização da ideia vencedora.