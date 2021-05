E que tal transformar o tablier do seu carro num jardim?A nova moda está a fazer sucesso entre os entusiastas da decoração e jardinagem e consiste em aproveitar os pequenos nichos do tablier do automóvel para plantar catos, suculentas e até bonsais.O problema é se há um acidente: não deve ser lá muito agradável levar com um cato na cara...