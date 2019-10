Jardineiro amador rebenta com jardim

Cesar Schmitz, um camionista brasileiro, ficou tão desesperado com as baratas que infestaram o seu quintal que tomou medidas extremas.Depois de o veneno contra insetos falhar, decidiu regar o ninho com gasolina e pegar-lhe fogo.Mas, assim que atirou um fósforo para o ninho, deu-se uma violenta explosão que arrancou a relva do quintal e por pouco não o mandava também pelos ares.