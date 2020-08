Jogo da petanca gera rixa violenta

Não é só no futebol que se assistem a situações extremas de violência no desporto. Um jogo tão pacífico como a petanca também pode dar origem a fortes agressões entre as partes envolvidas.

Uma rixa estalou no último domingo, logo na primeira jornada do Mundial de Petanca que está a acontecer em Marselha, no sul de França.

Os jogos da parte da tarde mal tinham começado quando se ouviram gritos no Parque Borély, onde a competição está a decorrer.

Uma equipa belga começou a discutir com os adversários, depois de um diferendo em redor da pontuação. Ambas as triplas reclamavam vitória perante os juízes, sem chegarem a acordo.

Os pais escaparam-se do local com os filhos ao colo, enquanto os três membros de cada equipa trocavam socos na violenta rixa, que contou com a participação de vários pessoas que assistiam à partida.

Ambas as equipas acabaram desqualificadas e alguns dos atletas tiveram de ser assistidos pela Cruz Vermelha, que entretanto chegou ao local.