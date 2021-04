O jornalista grego Yorgos Karaivaz, de 52 anos, foi morto com dez tiros em plena luz do dia, num bairro dos arredores de Atenas.



O crime aconteceu no dia 9 e os dois assassinos, que chegaram de mota e com o rosto tapado, estão ainda por identificar. Os últimos dois disparos, na cabeça, apontam para um crime levado a cabo por assassinos profissionais.