Jornalista usa preservativo para não molhar microfone durante reportagem sobre o furacão Ian

A jornalista Kyla Galer, da cadeia televisiva americana NBC, surpreendeu os telespetadores esta quarta-feira ao cobrir o microfone com um preservativo durante a cobertura do furacão Ian, na Flórida."Muitas pessoas estão a perguntar o que está no meu microfone. É o que se pensa que é, um preservativo", disse Galer. A jornalista explicou que este método era uma forma de proteger o equipamento. "Não podemos molhar estes microfones. Há muito vento, há muita chuva", disse Kyla durante a transmissão.O momento insólito aconteceu enquanto Kyla Galer se encontrava em Naples, no sudoeste da Flórida. De acordo com o Daily Mail, vários jornalistas têm sido vistos a usarem capacetes, que estão a fazer a cobertura o furacão Ian, de forma a estarem protegidos contra detritos voadores.