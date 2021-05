Uma mulher que passava um dia de folga com a filha de 11 anos e o namorado no parque temático Six Flags, no Oklahoma, foi ameaçada por polícias porque estava a usar "calções demasiado curtos".



Dois agentes disseram a Bailey Breedlove que teria de ir comprar outra roupa ou seria expulsa do parque e acusada de violação de espaço público. Um vídeo ilustra o momento inacreditável.