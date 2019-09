Jovem casa com prima de 81 anos para escapar a serviço militar obrigatório

Um jovem ucraniano de 24 anos casou com a prima de 81 anos para escapar ao serviço militar obrigatório.



A lei da Ucrania obriga todos os homens entre os 18 e os 26 anos a cumprir o serviço militar. No entanto, há exceções para os homens que têm de cuidar das esposas com qualquer tipo de invalidez. O caso de Alexander Kondratyuk tornou-se uma das exceções ao cumprimento do serviço militar depois de casar com a sua prima Zinaida Illarionovn, quase cinco anos mais velha que o jovem.





Também Zinaida Illarionovn afirma que o Alexander é um excelente marido. Mas, pelo que se comenta pelos vizinhos da idosa, Zinaida recebe mais visitas dos sobrinhos e netos do que do próprio marido.



A imprensa ucraniana avança que foi aberta uma investigação, mas as forças armadas já confirmaram não ter qualquer interesse no caso.