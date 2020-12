Jovem de 17 anos fica irreconhecível depois de espremer borbulha no nariz

Mary Ann Regacho, de 17 anos, ficou cega depois de ter rebentado uma borbulha no nariz.A adolescente, de Nueva Ecija, nas Filipinas, detetou uma borbulha no seu rosto no ano passado e acabou por espremê-la. O local infetou e inchou, mas a jovem acabou por associar a situação a problemas hormonais, após ter dado à luz um menino.Segundo o jornal The Sun, a infeção começou a espalhar-se pelo rosto e hoje em Mary está irreconhecível. O inchaço provocado pelo caroço está a afetar a visão da jovem, que tentou já curar a infeção com recurso a medicamentos, mas sem sucesso."Sinto que o meu rosto nunca mais será o mesmo", confessou a jovem.A adolescente foi transferida para um hospital maior, depois de ter sido assistida numa estrutura de saúde perto da sua casa. Albert Sales, marido de Mary, apelou a doações de "pessoas gentis" para prosseguir com os tratamentos hospitalares.