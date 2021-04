Pode a prisão de um único suspeito ajudar a diminuir as estatísticas do crime da noite para o dia numa cidade como Barcelona? A resposta é sim, pode.Quem o garante é a polícia, que diz que desde que um jovem delinquente de 22 anos foi preso, no início do mês, o número de assaltos a estabelecimentos baixou consideravelmente.Isto porque, apesar da sua tenra idade, este larápio acumula já 113 detenções por furto... fora as vezes em que não foi apanhado.