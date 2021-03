Jovem declarado como morto acorda horas antes de doar os órgãos

Um adolescente inglês declarado morto, após ter sido atropelado por uma carrinha, começou a mostra sinais vitais horas antes dos seus órgãos serem doados. Quatro dias depois do acidente, que deixou Lewis Roberts com ferimentos graves na cabeça, os médicos do Hospital da Universidade Royal Stoke informaram a família que nada mais poderia ser feito para salvá-lo, tendo o jovem sido declarado morto.

Após a dolorosa despedida, a família do jovem concordou que os órgãos de Lewis fossem doados para salvar a vida de sete pessoas, avança o jornal DailyStar.

A mãe, Chloe Roberts, testemunhou que "poucas horas antes da cirurgia de doação, ele começou a respirar novamente por conta própria, acrescentando que se tratou de um milagre que qualquer família poderia desejar depois de ouvir que ele não tinha hipóteses de sobreviver".



O jovem continuou a recuperar lentamente e a mãe conta que Lewis está a ficar cada vez mais forte com o passar dos dias.