Jovem deixa de arranjar as sobrancelhas para desafiar críticos que lhe chamam "gorila"

Cydni Akbar, uma mulher inglesa natural de Berkshire, sempre foi alvo de bullying na escola devido às suas sobrancelhas hirsutas. Os colegas e críticos chamavam-lhe "gorila" e gozavam com a sua aparência. Agora, a jovem de 21 anos tomou uma decisão: deixou as sobrancelhas crescer à vontade, deixou de as arranjar e garante que a medida lhe trouxe verdadeira felicidade.

"Para evitar ser notada, usava pinças, mas senti que estava a esconder o meu verdadeiro eu. Agora amo-me tal como sou", revela ao Daily Star.

Nas redes sociais, com o novo look, a jovem promove o amor próprio, independentemente do corpo ou aspecto físico, e ensina os seguidores a fazerem como ela: aceitarem-se como são e desvalorizarem as críticas.

No TikTok, onde faz vídeos, a jovem tem mais de 53 mil seguidores fiéis que felicitam a jovem na sua ‘viagem’ de aceitação das sobrancelhas, que deixou de arranjar em Setembro de 2020.

"O ano passado decidi: é este ano que vou ser realmente eu. As pessoas controlavam o que eu fazia com o meu corpo, não pode ser. Para além disso a Frida Kahlo sempre foi uma das minhas maiores inspirações", assegura a inglesa, que aprendeu a não ligar às críticas e aos comentários maldosos nas redes sociais.

Ao seu lado, Cydni tem o apoio do namorado. "Ele diz que já nem se lembra de mim sem a minha ‘monocelha’. É amoroso, porque ele ama-me tal como eu sou", termina a jovem.