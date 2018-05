Jovem enforca-se depois de enterrar partes do corpo da namorada num jardim

Gary Chu, de 28 anos, suspeitava que Yee-min Huang o traía.

Gary Chu, de 28 anos e residente em Nova Taipé, na Tailândia, enforcou-se alguns dias depois de, no passado dia 20 de maio, ter matado e desmembrado a namorada Yee-min Huang, de 27 anos, na sua casa por suspeitar que a rapariga o traía. No local do crime a polícia encontrou um bilhete de suicídio onde se podia ler "Ela enganou-me".

Segundo avançou o jornal Metro, foi o irmão da vítima, Francis Huang, quem avisou a polícia sobre o desaparecimento da jovem e chegou a pedir ajuda e informações nas redes sociais, dizendo que tinha a certeza de que Chu mantinha Yee-min em algum lugar contra a vontade dela.

Depois da denúncia de Francis, a polícia inspecionou as imagens das câmaras de vigilância do complexo residencial onde se situa a casa de Chu e descobriu um vídeo que mostra o jovem a carregar sacos do lixo ensanguentados e a enterrá-los num jardim.

No passado domingo, as autoridades tailandesas anunciaram que desenterraram os restos da vítima que se encontravam espalhados no canteiro de flores e baseiam-se agora numa publicação de Chu nas redes sociais para apontar os possíveis motivos do crime.

"Depois de nos termos conhecido no Tinder, ela mentiu-me ao dizer que era virgem. Fiquei desiludido e senti-me traído quando descobri que não só ela me mentia como também me traía com outros homens", partilhou o jovem.