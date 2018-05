Jovem irlandesa é violada e espancada por grupo de adolescentes em Dublin

Polícia acredita que Anastasia Kriegel foi atacada por um grupo de jovens.

14:03

Anastasia Kriegel, de 14 anos, foi encontrada morta numa quinta abandonada em Dublin, Irlanda, na passada quinta-feira, três dias depois da família comunicar o seu desaparecimento. O exame realizado pelo médico legista indica que a jovem morreu devido aos ferimentos induzidos com objetos encontrados no local e que foi violada.

Segundo noticiou o jornal inglês Metro, a polícia está agora a investigar o envolvimento de um grupo de adolescentes na morte de Anastasia, consoante indicam as provas recolhidas, e acredita que o ataque tinha como foco principal a violação de Anastasia.

De entre uma lista de possíveis suspeitos, dois jovens de 13 anos estão a ser questionados sobre a violenta morte da rapariga e amostras de ADN encontradas no corpo da vítima serão comparadas para confirmar ou não o seu envolvimento na violação e no homicídio.



As autoridades e a família de Anastasia fizeram diversos apelos a pedir a colaboração de pessoas que saibam de alguma coisa e que possam ajudar a descobrir e condenar os agressores.