Jovem mergulha em lingerie e tem surpresa desagradável

Uma jovem russa tentou mergulhar num lago gelado apenas em 'lingerie' mas teve uma surpresa desagradável ao executar a façanha. O que era suposto ser um vídeo sexy terminou viral na Internet pelas piores razões.



Em vez de testar as condições do lago antes da performance, a mulher apenas tirou a roupa e saltou, agarrando as pernas junto ao peito numa posição para executar uma "bomba".



O gelo não cedeu com o impacto... e a jovem deu uma queda. Apesar de ter saído do local pelo próprio pé, a russa acabou por partir o tornozelo.



As imagens, captadas em Balashikha, na Rússia, no passado dia 13, foram partilhadas no site ViralHog atingindo milhares de visualizações.