Jovem morre após usar resina no pénis como preservativo durante o sexo

A polícia indiana está a investigar a morte de um homem que sofreu um falência geral dos órgãos após usar resina epóxi solidificada no pénis, como se de um preservativo se tratasse, durante sexo com a ex-noiva.

As autoridades descrevem ao The Times of India que Salman Mirza, de 25 anos, e a antiga companheira, ambos com historial de toxicodependência , foram filmados a entrar num hotel em Ahmedabad. Câmaras de vigilância filmaram o casal a consumir drogas, a inalar a resida e, finalmente, o jovem a aplicar o adesivo no pénis quando percebeu que não tinha levado preservativos para o encontro sexual com a ex-noiva.

"Usaram a resina a pensar que evitaria a gravidez", diz o chefe da polícia local.

O homem viria a ser encontrado inconsciente num jardim, por um amigo que o levou a casa. Terá saído do hotel e colapsado a caminho da habitação que partilhava com os pais e as irmãs. Com o estado de saúde de Salman a deteriorar-se rapidamente, o amigo levou-o ao hospital, onde o jovem acabaria por morrer.

O corpo está a ser sujeito a autópsia mas a investigação preliminar aponta que o homem tenha morrido devido a uma overdose de drogas associada à inalação dos vapores da resina.