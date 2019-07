Jovem resgata fones da linha de comboio com vassoura e fita-cola

Ashley Mayer, uma jovem nova-iorquina, deixou cair um dos fones sem fios que estava a usar numa linha ferroviária enquanto esperava por um comboio, na passada terça-feira em Nova Iorque. Inicialmente a jovem achou que o tinha perdido, mas olhou para o chão e percebeu que o objeto estava numa zona de fácil acesso.



Apesar de ter pedido ajuda ao segurança da estação e à Autoridade de Transporte Metropolitano, que lhe disse que recuperar o fone era uma operação que podia demorar cerca de duas horas, a jovem decidiu resolver o problema sozinha.





Omg you guys he’s still down there



(I had asked to have him rescued yesterday but it was going to take two hours and I had to be present) pic.twitter.com/4FeRUQy6QH