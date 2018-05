Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem teme que namoro com a prima arruine a família

Primos querem em casar mas temem que a relação não seja aceite.

Dois primos britânicos, de 22 e 25 anos, namoram mas têm medo que a relação arruine as relações familiares. Os jovens querem até casar, mas o facto de este enlace poder abrir ainda mais as feridas já existentes está a deixá-los com "medo".



Com este problema, o jovem decidiu pedir aconselhamento à coluna sentimental do jornal The Sun. "As nossas famílias moram perto mas os nossos pais não se falam. Não há drama, apenas não se dão bem", começa por explicar o britânico.



Num casamento de outro familiar, reencontrou-se com a prima, que não via há anos, e começaram a aproximar-se. Desde aí, tornaram-se inseparáveis e começaram uma relação em segredo.



"Amo-a e quero casar mas estou com medo de todas as implicações. Os primos não podem estar juntos, pois não?, questiona.



Como conselho, foi-lhe dito que é legal no Reino Unido que primos namorem e que "manter a relação em segredo parece que estão a fazer algo de errado".



"Façam uma reunião de família e digam-lhe que têm sentimentos muito fortes um pelo outro. Digam que esperam que fiquem felizes por vocês", responde ainda a conselheira sentimental.