Jovem tira 200 selfies por dia

Médicos dizem que britânico sofre de transtorno mental.

03.03.18

Junaid Ahmed é um jovem britânico de 22 anos viciado em selfies. O rapaz tem mais de 50 mil seguidores no Instagram e admite que tira mais de 200 fotografias a si próprio por dia.

À BBC, o jovem revelou que calcula "cuidadosamente" quando publica cada foto nas redes sociais para que a imagem tenha o maior número possível de gostos. Se tiver menos de 600, apaga a publicação.

"Quando publico uma foto, em um ou dois minutos, tenho mais de 100 gostos. O meu telemóvel vai à loucura", afirma adiantando que este vício já lhe trouxe vários problemas familiares.

"Eles dizem: ‘não consegues fazer uma refeição sem tirar uma foto?’. E eu respondo: ‘não, eu não me preparei durante três horas sem motivo’", confessa.





Apesar de garantir que os comentários negativos sobre as suas fotos já não o afectam como antes, Junaid admite que já se submeteu a várias operações para mudar o rosto devido à pressão social.

"Antes eu era bastante natural. Mas eu tinha uma obsessão com as redes sociais. E quis fazer um upgrade. Então mudei os meus dentes, fiz um preenchimento de queixo, preenchimento de bochecha, preenchimento de mandíbula, preenchimento de lábios, coloquei botox sob os olhos e na cabeça, tatuei as sobrancelhas e congelei gordura", confessa.

Contudo, Junaid assume que as redes sociais podem ser negativas.

"O que se vê nas redes sociais não é real. As redes sociais são divertidas se as usarmos da melhor forma. Mas não podemos deixar que isso afecte a nossa vida porque passamos a querer ser o que as outras pessoas são no Instagram. Não vale a pena", disse.

Um estudo recente sobre redes sociais revelou que a obsessão por selfies é um distúrbio mental . Segundo os investigadores da Universidade de Nottingham Trent, no Reino Unido, e da Thiagarajar School of Management, na Índia, uma pessoa que tire mais de seis selfies por dia sofre de "selfitis crónica".