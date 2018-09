Rapariga usa desentupidor de canos para se agarrar no autocarro

Chinesa está a ser um sucesso na Internet.

13:14

Uma jovem chinesa encontrou uma forma no mínimo criativa de evitar quedas no autocarro. Num vídeo publicado no YouTube, é possível ver a rapariga a segurar o cabo de um desentupidor de canos que está preso ao tecto do veículo.

As imagens foram captadas num transporte público lotado. A chinesa viaja facilmente enquanto os outros passageiros olham para ela com um ar desconfiado.

A falta de locais para os passageiros se seguraram durante a viagem é uma das reivindicações de diversos utilizadores nas redes sociais, onde muitos elogiam ainda a "esperteza" da jovem.

Terá sido esta também a razão para que a mulher tenha arranjado a solução inovadora. Está a ser um sucesso na Internet.