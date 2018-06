Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem vai ao hospital para remover chuveiro do reto

Médicos duvidam da explicação do paciente.

03:30

Os médicos não ficaram convencidos com a versão de um paciente que foi ao hospital, na Índia, para remover o chuveiro que tinha no reto.



Ao médico, o jovem de 26 anos contou que escorregou no banho e, sem saber como, o chuveiro foi... para onde não devia.