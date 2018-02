Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladra flexível rouba peluches

Insólito num centro comercial de Taiwan.

27.02.18

Uma mulher de 34 anos foi apanhada em flagrante pelas câmaras de vigilância a roubar peluches de uma máquina, num centro comercial de Taiwan.



Aproveitando-se do facto de ser pequena e extremamente flexível, a ladra conseguiu enfiar a parte superior do corpo na abertura da máquina, com apenas 25 centímetros, e roubar sete bonecos.