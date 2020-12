Ladrões encapuzados chegam a cavalo e assaltam mercearia mas são apanhados pela videovigilância. Veja as imagens

O que parecem imagens tiradas de um filme de cowboys, são bem reais e aconteceram esta semana, no Brasil.





Cena de faroeste na cidade de Goiana, Pernambuco. Dois ladrões e um cavalo no assalto. pic.twitter.com/IB0vHb8v6F — Márcio Bonfim (@bonfim_marcio) December 11, 2020

Uma câmara de videovigilância captou o momento em que uma dupla de assaltantes chegou a cavalo para roubar uma mercearia na praia de Carne de Vaca, em Goiana, no estado brasileiro de Pernambuco.De acordo com a TV Globo, o crime ocorreu esta quinta-feira. No vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver a chegada a cavalo dos encapuzados, que surpreenderam duas pessoas que se encontravam no exterior do estabelecimento.

Os assaltantes, que empunhavam uma arma, conseguiram fugir com o dinheiro do dia. De acordo com a mesma fonte, não houve feridos a registar.