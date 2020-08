Lamborghini falha rotunda e enfaixa-se em posto de electricidade

Um Lamborghini Huracán Performante nas mãos, uma estrada livre de trânsito para acelerar os 640 cavalos de potência do super carro… e uma inoportuna rotunda para comprovar a falta de destreza do piloto!

O insólito acidente com o bólide avaliado em quase 265 mil euros aconteceu na madrugada do último domingo no Passeio Marítimo de Huelva, no sul de Espanha.

A experiência não correu nada bem, como as imagens em vídeo revelam, já que bólid, condutor e acompanhante tiveram um encontro imediato com um posto de transformação de eletricidade no lado oposto à rotunda.

Testemunhas que passavam no local às 06h45 confirmaram às autoridades policiais a condução temerária do piloto amador que levou ao saeu despiste. Recorde-se que o super desportivo está preparado para bater 2,9 segundos dos 0 aos 100 km/hora e 8,9 segundos para chegar aos 200 km/hora, para uma velocidade máxima superior a 325 km/hora.

Travagens dos 100 km/hora até à imobilização completa são asseguradas em apenas 31 metros, algo que, visivelmente, o condutor não conseguiu fazer. Mesmo assim, e apesar da violência do impacto, os farolins do Huracán Performante nunca se desligaram, embora não houvesse rasto do condutor nem do passageiro que o acompanhava.

Uma rápida investigação da polícia permitiu localizá-los no hospital Juan Ramón Jiménez, em Huelva, quando recebiam tratamento aos ferimentos ligeiros que sofreram.

Nenhum dos dois ocupantes era dono do super carro, tendo eles assegurado aos agentes policias que lhes foi emprestado por um amigo. Ambos estão agora acusados de condução perigosa mas o pior será a fatura que o dono terá de cobrir para pagar os estragos do Lamborghini Huracán Performante.

Seja o carma ou apenas uma simples ironia, o próprio posto de transformação de eletricidade tem afixado, no canto superior esquerdo, um anúncio para empréstimos rápidos de dinheiro. Infelizmente, no lado direito da parede está desenhada a sigla '666’' conhecida como o "número da besta", o que não inspira grande confiança.

