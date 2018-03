Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão brinca com bebé

Hora de mimo ou de jantar?

01:30

Quem disse que o ‘rei da selva’ não gosta de atenção? Este leão, residente num zoo norte-americano, não resistiu à presença de uma menina.



O animal tentou a todo o custo interagir com a criança apesar do vidro que os separava.



As imagens tornaram-se virais e há quem ache que o animal queria mimo, mas há também quem diga que o leão só queria jantar.