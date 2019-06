Leão foge da jaula... mas a brincar

Um simulacro para uma possível fuga de um leão no jardim zoológico de Ehime, no Japão, incluiu um funcionário do zoo mascarado de felino a fingir que atacava os restantes trabalhadores, chegando mesmo a empurrar um deles.



A situação foi filmada pelos visitantes que passavam por ali e que registaram as reações dos verdadeiros leões, que não pareciam muito impressionados com a cena.