Um leopardo passou quase um dia e uma noite encerrado numa casa de banho com um cão e acabou por escapar por um buraco no teto, deixando o cão ileso. O dono da casa, na aldeia de Bilinele, pensa que o felino terá seguido o cão e entrado pela janela da casa de banho. Os serviços de vida animal foram chamados para retirar o intruso e foi durante as operações que este se esgueirou, como mostra um vídeo