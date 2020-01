Limpa-neves levanta 'onda' e deixa mulheres encharcadas

Três jovens que estavam a sair descontraidamente de uma loja de conveniência em Nova Iorque ficaram encharcadas ao serem atingidas por uma ‘onda’ levantada por um limpa-neves que passava.



Embora as jovens se tivessem apercebido do veículo antes do sucedido, já não foram a tempo de escapar, dando origem a imagens hilariantes captadas pelas câmaras de segurança da loja.