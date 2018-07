Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha de comboios construída em 3h30 na China

Troço construído faz a ligação à cidade de Zhangjiajie.

01:30

A China tem comboios de alta velocidade em várias partes do país, mas o que poucos sabem é que também as linhas são construídas com velocidade recorde. No sul do país, uma equipa de 500 trabalhadores fez em apenas 3h30 um troço de ligação na cidade de Zhangjiajie.