Um livro requisitado de uma biblioteca de Ontário, no Canadá, foi devolvido à instituição... 46 anos depois. A pessoa que devolveu a obra encontrou-a durante uma limpeza à cave dos seus avós, avançou a Biblioteca Pública Hamilton na sua página do Facebook. ‘A Forma Física Total em 30 minutos por semana’ deveria ter sido devolvido a 22 de julho de 1976. A sorte é que a biblioteca decidiu, no ano passado, eliminar todas as multas por atraso...