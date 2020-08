Depois de dois anos e de 43 canetas, o comediante britânico Andy Hamilton vai publicar um livro escrito à mão.O romance ‘Longhand’ tem 349 páginas, mas o seu autor contou que com os erros que deu ao longo do processo de escrita e com as revisões deverá ter escrito no total cerca de três mil páginas.Hamilton afirmou que embora seja destro, escreve com a mão esquerda e usa a mão direita como guia depois de ter perdido o polegar direito durante a infância.