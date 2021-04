O nome da localidade francesa é parecido com a palavra inglesa de calão para... mulher de má vida (bitch). Por isso mesmo, o sistema de controlo de conteúdos do Facebook baniu, a 19 de março, a página oficial de... Bitche, por violar as regras da rede social. O erro foi entretanto corrigido com um pedido de desculpas do Facebook, mas o presidente da câmara da localidade, Benoît Kieffer, criticou "as limitações graves" do sistema de ‘censura’ da rede social.