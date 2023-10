Loja francesa desafia clientes a roubar e fugir do segurança com os artigos. Mas é mais difícil do que parece

Distance, uma marca desportiva francesa, propôs um desafio pouco usual aos clientes. Por um dia, os consumidores poderiam levar artigos de graça, mas com uma condição: conseguir passar e fugir ao segurança da loja.No mês passado, a loja colocou nos artigos a etiqueta "ROB IT TO GET IT" (roube para levar). A dificuldade estava em passar pelo "segurança" Méba Mickael Zeze, um atleta olímpico que já correu os cem metros rasos em menos de dez segundos.A empresa partilhou os resultados num vídeo partilhado no YouTube. 74 pessoas tentaram fugir da loja com um par de ténis na mão, mas acabaram por ser apanhadas. Apenas dois clientes conseguiram cumprir o objetivo e levaram as peças de graça.Segundo um dos gerentes da loja, a iniciativa foi positiva em termos de publicidade para a marca.