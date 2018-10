Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lotaria milionária bate recordes absolutos

Prémio sai após quase quatro meses a acumular.

02:30

Desde o final de junho que o resultado do sorteio da lotaria Mega Millions, nos EUA, tem sido sempre o mesmo: nenhum totalista e o prémio a acumular de semana para semana.



Mas o desfecho foi diferente no sorteio que decorreu no final de terça-feira.



Desta vez houve, finalmente, um vencedor que levou para casa o equivalente a 1,4 mil milhões de euros.



O bilhete foi registado na Carolina do Sul e, para já, ainda não se conhece a identidade do vencedor.