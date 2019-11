Um lugar de estacionamento foi vendido por quase 900 mil euros em Hong Kong.Apesar dos efeitos dos protestos pró-democracia dos últimos meses no mercado imobiliário, o empresário Johnny Cheung Shun-yee vendeu o espaço em frente ao The Center por 7,6 milhões de dólares de Hong Kong (870 mil euros).O valor é 30 vezes superior ao rendimento anual médio em Hong Kong, onde uma em cada cinco pessoas vive abaixo do limiar da pobreza.