Uma ‘luta’ entre um homem e um poncho divertiu os espectadores num jogo de críquete em Inglaterra.Durante um minuto e meio, o adepto, que estava sentado na bancada, tentou sem sucesso enfiar a cabeça e os braços nos buracos corretos do poncho, atraindo a atenção das câmaras do estádio.O homem reagiu com boa-disposição e até celebrou quando conseguiu finalmente vestir o poncho.