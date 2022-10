Macaca participa no funeral do tratador e tenta acordá-lo

Um vídeo ficou viral nas redes sociais por refletir a forte ligação entre os humanos e os animais. As imagens mostram uma macaca emocionada a tentar acordar o homem que a alimentava durante o seu funeral, em Batticaloa, no Sri Lanka.O animal sentou-se na urna, ao lado do corpo do homem, deu-lhe um beijo na testa e recusou-se a abandonar o seu fiel amigo, refere o site de notícias hindu ABP.Segundo o ABP a macaca criou uma ligação com o homem que a alimentava de cada vez que esta o visitava em sua casa.