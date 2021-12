Um macaco atrevido foi apanhado em flagrante a assaltar uma turista no Parque Natural de Zhangjiajie, na China, para roubar um pacote de leite que ela trazia no bolso do casaco.



O mais insólito é que, em vez de surripiar o pacote, o macaco decidiu rasgá-lo com os dentes e começar a beber o leite ali mesmo, ainda pendurado no casaco da pobre mulher, como mostra um vídeo gravado por outro turista.