Macaco faz telefonema inédito para o 112. Era falso alarme…

Uma chamada feita para o número de emergência americano 911 (correspondente ao 112 em Portugal), obrigou agentes policiais da Califórnia a deslocarem-se ao ‘Zoo to You’, um zoológico localizado a norte de Los Angeles, nos EUA, mas quem fez a chamada foi Route, um macaco-capuchinho-de-peito-amarelo.Os delegados do xerife de San Luis Obispo deslocaram-se ao zoo depois de terem recebido um telefonena para uma possível emergência. Acontece que do outro lado da linha – onde estava Route – naturalmente não se ouviu qualquer interlocutor e a chamada acabaria por ser desligada.A chamada foi localizada como tendo sido feita a partir dos escritórios do zoo, mas já no local, os agentes não conseguiram identificar qualquer humano em apuros.Após uma longa investigação, o gabinete do xerife revelou que a chamada havia sido feita por um dos primatas."Aparentemente, Route pegou no telemóvel do zoo, que estava num carrinho de golf usado para viajar pelo local de 40 hectares, (..) e aconteceu que estava na combinação certa de números" para chamar a polícia, revelou a imprensa local.Os macaco-capuchinho são animais particularmente curiosas, que gostam de apanhar e pressionar objectos que apanham