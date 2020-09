Mãe apanhada a passear bebé com uma semana dentro de saco em dia de calor

Uma mulher foi apanhada a passear o bebé com uma semana dentro de um saco, nas ruas de Kiev, na Ucrânia.

O jornal Mirror cita testemunhas que afirmam ter visto a mulher, de 29 anos, a caminhar pela rua e a entoar "uma canção de embalar para o saco", num dia em que as temperaturas rondariam os 30 graus Celsius.

De acordo com a imprensa local, uma mulher apercebeu-se do estranho comportamento da mãe. "Ouvi um bebé a chorar e apercebi-me que o choro tinha origem num saco", referiu.



A polícia foi chamada ao local e intercetou a transeunte. O momento ficou registado em vídeo, onde é possível ouvir a mãe a pedir às autoridades que "deixem [o bebé] em paz", refutando que o menor se encontrava "bem". A progenitora, com seis filhos, explicou que colocou o recém-nascido num saco "porque não tinha carrinho".



A polícia deitou o bebé no banco de trás do carro e chamou uma ambulância, que transportou a criança para o hospital onde se encontra em observação.