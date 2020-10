Hosie, uma mãe de 36 anos, ficou chocada aos descobrir que a filha tinha levado o seu lubrificante para a escola para usar como desinfetante. A menina, de cinco anos, confundiu o frasco da mãe com o frasco de álcool gel.Sem saber do que se tratava, a menina chegou mesmo a partilhar o lubrificante com os colegas de turma.